Le Canada verse 12 millions pour la reconstruction de l'Irak

Le gouvernement fédéral a annoncé, mardi, le versement de 12 millions $ pour aider à la reconstruction de l'Irak, meurtrit par des années de guerre contre le groupe armé État islamique (EI).

Le montant servira à la remise en état de routes, d'hôpitaux et d'édifices gouvernementaux. Une partie de cette somme servira aussi à aider les autorités irakiennes à faire appliquer la loi et à financer des initiatives pour accroître la participation des femmes dans les efforts de reconstruction et réconciliation, a expliqué Affaires mondiales Canada.

«L’annonce d’aujourd’hui permettra de remettre en état les services essentiels dans les régions libérées de Daech et encouragera concrètement le renforcement du pouvoir des femmes en Irak, et ce, en favorisant la participation de ces dernières aux efforts de réconciliation ainsi qu’à l’activité économique de leur collectivité», a souligné la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, dans un communiqué.

La somme octroyée mardi s'inscrit dans un plan de 2 milliards $ sur trois ans pour lutter contre l'EI et aider à stabiliser l'Irak et la Syrie, ainsi que la Jordanie et le Liban.