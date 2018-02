Le contrat de 16 hélicoptères annulé par les Philippines

Les Philippines sont passées de la parole aux actes mardi en confirmant l’annulation du contrat d’achat de 16 appareils de Bell Helicopter qui devaient être construits à Mirabel, au coût de 235 M$.

Le ministre fédéral du Commerce international François-Philippe Champagne a promis de s’entretenir avec Bell Helicopter au cours des prochains jours pour «comprendre les impacts que peut avoir cette décision sur l’entreprise et sur ses travailleurs de Mirabel».

Acheté pour «achever» les rebelles

Critiqué par Ottawa pour son bilan en matière de droits de l’homme, le gouvernement de Rodrigo Duterte avait reconnu la semaine dernière que les appareils commandés au Canada seraient utilisés à des fins militaires, notamment pour «achever» les «groupes rebelles et terroristes».

Or, le fabriquant Bell Helicopter avait assuré qu’ils ne serviraient qu’à des opérations de sauvetage, de reconnaissance et de transport de passagers ou de marchandises.

«On a reçu la notification formelle du gouvernement des Philippines. On sait tous qu’il y eu des déclarations troublantes concernant les utilisations (réelles) de ces hélicoptères», a affirmé le ministre Champagne mardi.

La lettre résiliant officiellement le contrat est parvenue à Ottawa et à Bell Helicopter en début de semaine, à la grande déception de l’entreprise. Les appareils devaient être construits entièrement dans la région de Montréal, et être livrés en 2019 et 2020.

Nouveau président

Le ministre a également annoncé qu’il avait remercié Stephen Sorocky, le président du conseil d’administration de la Corporation commerciale canadienne (CCC), la société d’État fédérale par l’entremise de qui le contrat a été négocié.

Le nouveau président, Doug Harrison, aura notamment comme mandat «de diversifier le portefeuille d’activité de la CCC», afin «d’être moins dépendant du secteur militaire». L’organisme est chargé de ratifier tous les contrats entre le gouvernement du Canada et ceux d’autres pays.