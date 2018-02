Du yoga offert pour les jeunes dans une école primaire

Une école primaire de Trois-Rivières offre des cours de yoga à ses élèves pour améliorer la concentration scolaire. Depuis 10 ans l'école Dollard a mis sur pied un programme d'initiation aux sports. Cette année, c’est le yoga et ses bienfaits qu’on fait découvrir aux élèves.

Toutes les classes de l’école ont suivi les cours, de la maternelle quatre ans allant à la sixième année. Les résultats sont impressionnants: «Il y a beaucoup de stress dans notre société. Le yoga ça nous ralenti. Cela permet de nous recentrer sur nous-mêmes et sur ce qui nous entoure. Il y a des effets positifs, pour calmer l'anxiété et le stress. Cela augmente également l'estime de soi et la confiance», explique Janny-Claude Charbonneau, professeur Niyama Yoga.

Même dans les classes plus agitées et pour les élèves qui ont un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, le cours marque un changement. Une fois de retour en classe, les jeunes sont plus calmes et ont plus de faciliter à se concentrer.

«Les contextes familiaux et sociaux sont beaucoup plus difficiles qu'avant. Je pense que les enfants ont plus besoin qu'avant de ces outils-là pour les aider à relaxer», ajoute Éric Lemaire, professeur d’éducation physique.

Le cours fait l’unanimité chez les élèves de l’école Dollard : «Les élèves adorent. Nous avons de bons commentaires. Un garçon m’a confié qu'il avait un sentiment de sécurité et qu’il se sentait bien. Un autre élève m’a dit qu’il sentait son cerveau moins agité. Le commentaire qui m’a le plus touché, c’est un élève qui m’a confié qu’il sentait qu'il n'avait plus de frustration», explique Janny-Claude Charbonneau, professeur Niyama Yoga.

Comme l’expérience est concluante, la direction de l’école a décidé d’offrir le cours l’an prochain, à raison de trois fois par classe.