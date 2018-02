L’électricité et les espaces vides du Québec attirent

Des entreprises de forage de cryptomonnaie (blockchain) s’intéressent aux papetières de Produits forestiers Résolu au Québec. L’électricité en abondance et les grands espaces vides semblent les séduire.

L’Abitibi, la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean seraient dans la mire des entreprises spécialisées en blockchain à cause des climats plus froids qui aident à refroidir les serveurs informatiques.

Ces entreprises recherchent aussi les grands espaces vides et d’énormes quantités d’énergie disponibles pour fonctionner.

Rappelons qu’à Baie-Comeau, deux des quatre machines à papier sont à l’arrêt depuis quelques années. La compagnie Résolu reçoit plusieurs demandes, mais reste prudente devant ce nouveau secteur de l’économie.

De son côté, la Ville de Baie-Comeau est consciente que les pourparlers concernent des entreprises privées. Mais le directeur-général aime bien cette forme de synergie qui pourrait relancer l’économie locale.

Pour vulgariser la technologie du blockchain, il faut comprendre que toutes les transactions de cryptomonnaie sont inscrites et sécurisées par des algorithmes complexes dans un grand registre virtuel public. Le forage de cryptomonnaie permet à des ordinateurs puissants de décrypter et valider ses transactions. En guise de récompense pour leur aide, les entreprises reçoivent une petite fraction de bitcoin.