Les électeurs voteront sans savoir le coût d'un troisième lien

Malgré la vaste étude lancée en décembre dernier, il sera impossible, pour les électeurs, de savoir combien pourrait coûter la construction d’un troisième lien entre Québec et Lévis, prévient la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay.

«Non, ce ne sera pas possible de le savoir avant la campagne électorale, ça, je peux vous le confirmer», a déclaré la ministre Tremblay, à la sortie du caucus libéral, mardi.

Quant à l’estimation de 10 G$ avancée vers la fin de la semaine dernière par le maire de Québec, Régis Labeaume, «moi, je ne me prononce pas sur les montants», a réagi Mme Tremblay.

La députée libérale de Chauveau a toutefois rappelé que l’étude de faisabilité technique remise au gouvernement en avril 2016 chiffrait les coûts d’un tunnel à 4 G$.

«Écoutez, on a lancé une étude de besoins, une étude d’opportunité, alors on va attendre de voir les conclusions du dossier d’opportunité», a dit la ministre Tremblay.

Un rapport d’étape, en juin prochain, permettra toutefois d’obtenir les «grandes lignes» de ce qui se retrouvera dans l’étude de besoins.

10 G$: «totalement exagéré» dit Legault

Le chef caquiste François Legault trouve quant à lui que le montant de 10 G$ avancé par le maire Labeaume «semble totalement exagéré».

«Ce que je me rends compte, puis c'est ce que j'ai dit à Régis Labeaume quand j'ai lunché avec lui, a raconté M. Legault, c'est que, lui, il regarde ça avec ses lunettes, là, de gouvernement libéral au pouvoir. Lui, il se dit: avec la bureaucratie libérale, jamais en quatre ans on n’est capable de commencer à construire un troisième lien. Mais, moi, ce que j'ai répété à Régis, c'est avec un gouvernement de la CAQ, là, on pense qu'on est capable, on est convaincu qu'on est capable de faire toute la paperasse, les approbations, les appels d'offres, les consultations, disons, en trois ans, maximum trois ans et demi, puis de commencer à construire.»