Les symptômes de la grippe sont plus intenses cette saison

Deux semaines après avoir atteint un plateau, la grippe est toujours bien active dans la province, mais semble commencer à s’atténuer chez les adultes.

C’est du moins perception du Dr Daniel Murphy, directeur du Groupe de médecine familiale (GMF) de Verdun, où 35 000 patients sont enregistrés.

«On a beaucoup de grippe encore. Ça touche surtout les jeunes enfants en bas de deux ans. On a fait des sans rendez-vous en fin de semaine et on était débordés» explique le médecin.

Il précise toutefois que les cas d’influenza chez l’adulte semblent diminuer, mais qu’ils ont été nombreux cette saison.

«J’ai l’impression qu’il y a plus de grippes intenses. Il y a beaucoup de gens qui ont des symptômes marqués de la grippe. Les gens sont inquiets, ils consultent plus souvent. Ils veulent se faire rassurer qu’ils ne sont pas en train de faire une pneumonie, ou quelque chose de grave», précise le Dr Murphy.

L’Institut de la Santé publique du Québec doit dévoiler mardi ses chiffres sur le nombre de cas de grippe qui ont frappé la province au cours des dernières semaines.

À la fin du mois de janvier, l’organisation confirmait 2000 cas d’influenza par semaine, soit le double par rapport à la même période l’année dernière.

Principaux symptômes de la grippe

- Fièvre soudaine, entre 39 °C et 40 °C (102 °F et 104 °F);

- Toux soudaine;

- Mal de gorge;

- Douleurs musculaires ou articulaires;

- Fatigue extrême; maux de tête;

- Des symptômes comme des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des douleurs au ventre peuvent aussi être présents. Ces symptômes sont plus fréquents chez les enfants. Les personnes âgées peuvent se sentir faibles et être parfois confuses sans présenter d’autres symptômes.

Source: Institut national de la santé publique.