Marianne St-Gelais disqualifiée, Kim Boutin en finale

La Québécoise Marianne St-Gelais a été disqualifiée de l'épreuve du 500 mètres en patinage de vitesse courte piste, mardi, lors des Jeux olympiques de Pyeongchang, tandis que Kim Boutin a assuré sa place en finale.

Lors du deuxième départ d’une course quart de finale, après un faux départ, St-Gelais a semblé donner un coup de coude à la Néerlandaise Yara Van Kerkhof, qui a chuté. La course a été arrêtée et St-Gelais a été disqualifiée.

Boutin a joué de chance en demi-finale et a obtenu le bénéfice du doute des officiels sur une séquence ayant entraîné la chute de la Chinoise Qu Chunyu. Même si elle a fini troisième de sa course derrière Yara Van Kerkhof, des Pays-Bas, et Elise Christie, du Royaume-Uni, la Québécoise a accédé à la finale.

Lire l'article complet à tvasports.ca.