À l’approche du dépôt du budget, en mars prochain, le ministre fédéral des Finances Bill Morneau a entamé les traditionnelles consultations pré-budgétaires à Ottawa. Au cours de l’exercice, il semble qu’il rencontrera la crème des économistes au pays pour recueillir leurs précieux conseils.

Prudence et sagesse: tels sont les mots que le ministre devra avoir en tête pour fignoler son prochain budget, selon Mario Dumont, qui rappelle que les précédents étaient loin d’atteindre l’équilibre.

«Quand tu as de la marge de manœuvre, que tu as la chance que l’économie soit bonne, tu n’es pas obligé de tout dépenser ça, surtout quand tu vis déjà sur de l’argent emprunté. Emprunte un peu moins, baisse ton déficit et fais-toi un plan pour revenir à l’équilibre», conseillait l’animateur dans sa chronique, mardi.

Son intervention complète se trouve dans la vidéo ci-haut.