Ronde de financement de 20 M$ pour Frank And Oak

Le détaillant de vêtements en ligne québécois Frank And Oak prépare une nouvelle phase de croissance avec l’arrivée de nouveaux partenaires (dont la Caisse de dépôt) lors d’une nouvelle ronde de financement de 20 millions $.

«Il y a beaucoup d’opportunités. Et on va miser beaucoup sur l’expérience client », a indiqué lundi au Journal de Montréal le cofondateur et chef de l’exploitation de Frank And Oak, Hicham Ratnani.

Fondé en 2012 à Montréal, le détaillant vient de conclure une nouvelle ronde de financement de 20 millions $.

Parmi les nouveaux investisseurs, la Caisse de dépôt et placement fait son entrée au capital de Frank And Oak avec un placement privé de 7,5 millions $.

Déjà actionnaires de Frand And Oak, Investissement Québec et Goodwater Capital injectent également de nouveaux fonds dans l’entreprise, soit respectivement 2,5 millions $.

Selon M. Ratnani, ces nouveaux investissements permettront de bonifier la relation du détaillant en ligne avec ses clients par l’entremise de l’intelligence artificielle.

Frank And Oak déploiera de nouveaux outils afin d’augmenter ses ventes en ligne, notamment avec son programme de recommandations personnalisées Style Plan.

Marque mondiale

Avec un réseau de 16 boutiques toutes situées au Canada, le détaillant de vêtements et d’accessoires de mode pour hommes et femmes ne cache pas ses ambitions de poursuivre son expansion aux États-Unis.

«Le marché américain demeure très important pour nous tout comme celui du Canada. Notre but est de continuer à développer une marque mondiale», a fait valoir M. Ratnani.

À la Caisse de dépôt, on est d’avis que le détaillant en ligne Frank And Oak fait partie des détaillants « précurseurs du commerce en ligne au Québec».

«Nous sommes heureux d’investir dans l’entreprise alors qu’elle poursuit ses efforts en matière d’innovation technologique», a précisé le premier vice-président de la Caisse, Christian Dubé.

FRANK AND OAK

Fondateurs: Ethan Song et Hicham Ratnani

Année de fondation: 2012

Siège social: Montréal

Secteur: Vêtements et accessoires de mode

Nombre d’employés: 300

Nombre de boutiques: 16