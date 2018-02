Série de vols dans une résidence pour aînés: un suspect recherché

La police cherche à épingler un suspect à la suite d'une série de vols commis dans une résidence pour aînés de Mont-Joli, dans le Bas-Saint-Laurent.

Selon la Sûreté du Québec, le cambrioleur serait un homme d'environ 50 ans mesurant entre 1,73 et 1,78 m (entre 5' 8'' et 5' 10'').

L'individu plutôt audacieux est soupçonné d'avoir effectué en plein jour une série d'introductions par effraction et de vols, principalement à la Résidence du Rosaire. Il serait entré à l'intérieur de l'édifice en plein jour et aurait profité de l'absence des résidents à l'heure du repas ou de soins pour s'introduire dans leurs chambres et commettre ses crimes.

La direction de la Résidence du Rosaire, qui compte 85 résidents, demeure vigilante et se fait rassurante. Des caméras se trouvent notamment à chaque étage.

Le directeur général de la résidence, Jean-Marc Gingras, a recommandé aux résidents de ne pas conserver d'importantes sommes d'argent à l'intérieur de leur chambre, de garder leurs bijoux dans des coffres-forts et de toujours s'assurer de verrouiller la serrure de leur porte, à chacune de leurs sorties.