La décision de garder secrète l’entente conclue avec les médecins spécialistes jusqu’à sa signature fait mal paraître le gouvernement, selon les analystes politiques de «La Joute».

Luc Lavoie souligne que cela un mauvais message à la population. Il rappelle que l’entente a été négociée par le secrétaire général du Conseil exécutif, Juan Roberto Iglesias, qui est médecin, tout comme le premier ministre Philippe Couillard et le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

«On regarde tout ça se dérouler et on se dit: "Regarde, nous autres on se fait des petites ententes, vu qu’on est tous entre médecins spécialistes, on prend ça, comme ça, et on vous le cache, illustre-t-il. Et quand on va vous le montrer, on ne pourra plus rien faire, parce que ça aura été approuvé et signé."»

Caroline St-Hilaire est aussi d’avis que «c’est une très mauvaise stratégie»

«On va le sortir pendant que tous les députés vont être en relâche et qu’il n’y aura pas de période de questions, souligne-t-elle. Ça alimente le cynisme. Ça alimente aussi toutes les questions. On se dit: pourquoi? Si l’entente est si bonne que ça, montrez-nous la, on va l’applaudir.»

Bernard Drainville abonde dans le même sens.

«C’est particulièrement machiavélique de dire : on va la rendre publique, mais on va la rendre publique quand le Parlement ne siégera plus, comme ça, il n’y a pas personne qui va pouvoir poser de questions, sauf peut-être nous ici à «La Joute» et quelques autres, mais on a bon espoir que lorsque la chambre va revenir siéger, on sera passé à une autre nouvelle et cette histoire-là on l’aura passée en douce aux bons citoyens contribuables», affirme l’ex-député péquiste.

«C’est extrêmement amateur», renchérit Luc Lavoie.