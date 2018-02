Un banc de brume enflammé!

Un long banc de brume flottant au-dessus du fleuve Saint-Laurent semblait en flammes mardi matin, lors du passage de l’hélicoptère TVA Nouvelles.

L’illusion a été créée par les rayons du soleil qui se levait, et dont les rayons passaient au travers de la brume.

Les images du magnifique phénomène ont été filmées vers 7 heures.

Les caméras de l’hélicoptère ont également filmées plusieurs autres bancs de brumes, sur le lac des Deux-Montagnes, notamment.

Les bancs de brume sont formés lorsque de l’air froid et une eau un peu plus chaude entrent en contact. La brume d’évaporation peut apparaître au-dessus d’ouvertures dans la glace ou sous le vent de la lisière de glaces et peut persister pendant que la glace se forme, selon Environnement Canada.

La température mardi matin étai de -16 degrés Celsius dans la région métropolitaine.