Un déneigeur en furie renverse délibérément les bacs de recyclage

Un déneigeur frustré qui s’est filmé en train de délibérément renverser des bacs de recyclage dans la nuit de lundi à mardi ne travaillera plus dans les rues de Repentigny.

Une vidéo captée sur SnapChat montre les bacs se faire renverser par la pelle avant du véhicule tandis que le conducteur de la déneigeuse se plaint du fait que les gens les laissent trop sur le bord de la rue.

Le conducteur sacre et fait exprès pour renverser le recyclage au sol, laissé là au gré du vent.

La vidéo devait disparaître de Snapchat, mais un autre internaute en a fait une copie.

Simon Giguère Gariépy était encore dans son lit quand il a vu la vidéo sur Facebook et a reconnu son entrée de cours, sur la rue Athanas-Cusson.

Il s’est précipité vers la fenêtre pour constater que son bac avait été poussé et que ceux de ses voisins avaient été renversés.

«Je trouve ça un peu niaiseux. Sans dire trop de mauvais mots...c’était épais», a-t-il dit.

Quelques maisons plus loin, Magalie Lebrun croyait que c’était un accident. Son conjoint avait remarqué plusieurs bacs renversés, mais la rue est étroite à ce temps de l’hiver.

«De voir que c’était délibéré, je trouve ça vraiment ordinaire. On est toujours dans les dernières rues à être déneigées, et le déneigeur s’amuse comme cela. Il serait peut-être mieux de jouer à des jeux vidéo, il aurait peut-être plus de fun et ça ferait moins de dommages», a-t-elle commenté.

Sept rues

La Ville de Repentigny confirme que des méfaits ont été rapportés sur au moins sept rues. Elle a demandé à ce que le fautif, qui a reconnu ses torts, ne déneige plus dans les rues de la municipalité.

Ce secteur est donné à contrat à Excavation Normand Majeau avec qui la ville n’a jamais eu de problèmes depuis 15 ans. Cette entreprise fait aussi affaire avec des sous-traitants.

«C’est inacceptable. Ça va complètement à l’encontre des valeurs de l’entreprise», a affirmé le copropriétaire Éric Généreux.

Règlementation

Le règlement municipal de Repentigny indique que le recyclage doit effectivement être installé dans les entrées de cours des maisons, et non dans la rue.

Cependant, avec l’hiver fort en précipitations, la rue Athanas-Cusson devient passablement étroite et les résidents enfreignent parfois le règlement municipal pour s’assurer que leur recyclage soit ramassé.

«Cette année, c’est plus difficile, mais ça n’excuse aucunement les gestes du déneigeur», a dit la directrice des communications de la Ville de Repentigny, Marlène Girard.