Céline Dion ajoute des concerts

La tournée estivale de Céline Dion prend de l’ampleur. La chanteuse québécoise, qui doit visiter l’Asie Pacifique, la Nouvelle-Zélande et l’Australie plus tard cette année, a ajouté quatre représentations pour satisfaire la demande de billets.

L’interprète de «My Heart Will Go On» donnera une supplémentaire au Qudos Bank Arena de Sydney, une enceinte pouvant accueillir 21 000 personnes, a confirmé le promoteur australien Frontier Touring. Ce spectacle aura lieu le 28 juillet. La star de 49 ans se produira également une soirée de plus à Melbourne et Auckland, dans des arénas dotés d’une capacité de 15 000 et 12 000 spectateurs.

Aux Philippines

Plus tôt cette semaine, un deuxième spectacle à Manille, aux Philippines, a été inscrit à son horaire de tournée, puisque celui du 19 juillet annonce complet, a révélé le promoteur Ovation Productions.

La tournée estivale de Céline Dion comprend dorénavant 20 représentations et s’étend du 26 juin au 11 août. Rappelons que Véronic DiCaire assurera la première partie de chaque spectacle.