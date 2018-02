Fusillade: une enseignante cache ses 19 élèves dans le placard

Une enseignante de l’école où s’est déroulée la terrible fusillade de mercredi après-midi, en Floride, a vécu des moments angoissants alors que le tueur semait la panique dans l’établissement.

Écoutez son temoignage dans la vidéo en anglais de CNN ci-dessus

Melissa Falkowski raconte à CNN avoir caché 19 de ses élèves dans un placard au moment où on entendait les coups de feu.

Tout juste avant la fin des cours, l’alarme incendie a retenti, ce qui a entraîné l’évacuation de toute l’école, explique-t-elle. Étrangement, un exercice de feu avait eu lieu la veille.

«On avait peut-être fait 15 ou 20 pas à l’extérieur de la classe quand un message nous a été transmis disant que nous étions sous un code rouge, relate l’enseignante de l’école Marjory Stoneman Douglas de Parkland.

«À ce moment, nous sommes retournés en courant à l’intérieur de la classe et on s’est étendu sur le plancher. Ensuite, on s’est déplacé dans le placard où nous sommes restés cachés», ajoute Melissa Falkowski, encore sous le coup de l’émotion.

L'école accueillait quelque 3000 élèves en 2014. Aujourd'hui, plusieurs de la cohorte 2018 ne reverront jamais leurs parents.