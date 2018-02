Hausse du nombre de cas d'influenza au Bas-Saint-Laurent

Les cas d'influenza se multiplient à un rythme impressionnant au Bas-Saint-Laurent.

D'ailleurs, la Direction de la santé publique enregistre de nouveaux records à ce temps-ci de l'année, alors qu'il est question d'une progression fulgurante en quelques jours à peine.

Vendredi dernier, la santé publique comptait 670 cas d'influenza dans la région. Et mercredi, seulement cinq jours plus tard, on avait dépassé le cap des 1000 cas, une situation préoccupante s'il en est une.

C'est pourquoi le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Sylvain Leduc, recommande à la population d'appliquer rigoureusement les mesures préventives. Se laver les mains régulièrement et, en cas de symptômes grippaux, il est préférable de contacter sans hésiter Info santé au 811.

Ce qui est certain, c'est que toute la population est exposée aux risques de contagion.

L'influenza n'a épargné aucun secteur, tant dans le domaine de la santé que les milieux scolaires et les centres à la petite enfance.

TVA Nouvelles a visité le CPE de Rimouski, qui accueille une soixantaine d'enfants. La directrice du CPE L'Éveil des Chérubins, Cécile Levesque, a expliqué que c'est principalement grâce à la sensibilisation et à l'intensification des mesures préventives que le pire a pu être évité dans les circonstances.