Hedley répond aux allégations d’inconduites sexuelles

Visé sur Twitter par des allégations d’inconduites sexuelles impliquant des adolescentes, le groupe canadien Hedley a reconnu avoir mené une vie qui comprenait «certains clichés du rock and roll», mais que ses quatre membres n’ont jamais été trop loin avec leurs admirateurs.

À lire également: Le groupe Hedley accusé d’inconduites sexuelles sur Twitter

«Il y a toujours eu une ligne que nous n’avons jamais franchie», a indiqué Hedley dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, mercredi après-midi, et dans laquelle la formation nie les accusations portées contre ses membres.

All of us in Hedley respect and applaud the #MeToo movement and the open and honest discussion it has inspired. Please read our full statement here: https://t.co/P2JO1Ytnqi