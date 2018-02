Kim Lévesque-Lizotte et Éric Bruneau seront parents!

Kim Lévesque-Lizotte et Éric Bruneau auront le plaisir de voir leur famille s’agrandir très bientôt.

Le couple d’amoureux a annoncé qu’il attendait la venue de la cigogne cette année. Dans un message Instagram très touchant, Kim Lévesque-Lizotte a partagé l’heureuse nouvelle à ses abonnés.

«Nous étions deux. Et nous serons trois. L’aspect vertigineux de te savoir dans ma vie pour toujours m’emplit de joie. La réalisation d’enfanter par simple désir amoureux, me réjouit à chaque seconde qui passe. Je ne voulais pas d’enfant par simple désir de me reproduire. Je voulais un enfant de nous. Un être que je chérirai autant que j’ai chéri mon amour pour toi. Et j’en prendrai tout autant soin. Et je ne remercierai jamais assez la vie, d’avoir pu la traverser avec la conviction profonde d’avoir su, c’est quoi aimer. Et d’être aimée», partage l’auteure sur Instagram.

Amoureux depuis déjà cinq ans, les futurs parents semblent complètement gagas l’un pour l’autre.

«Nous sommes faits de 5 années, de milles voyages, de milles nuits, de milles dérapages, de milles retrouvailles, de milles déclarations, de milles pardons, de milles je t’aime, je t’adore, je t’amour, encore et pour toujours, jusqu’à ce que je ferme les yeux sur ton doux visage. Nous sommes faits de tout ça.»

Plusieurs vedettes attendent la venue de la cigogne en 2018, incluant Ima, Karine Vanasse et Vanessa Pilon.

Pour plus de détails sur la grossesse de Kim Lizotte, procurez-vous le magazine Échos Vedettes en kiosque dès le jeudi 15 février.