La Cordée met la main sur La Vie Sportive à Québec

Le détaillant de vêtements et d’articles de plein air La Cordée de Montréal prend de l’expansion à Québec en mettant la main sur le magasin La Vie Sportive. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

«On est très heureux. Cela fait longtemps que l’on regardait du côté de Québec et là je pense que c’est un très bon ‘‘fit’’avec cette acquisition», a indiqué mercredi le responsable du marketing de La Cordée, Yves Robert.

Selon ce dernier, la transaction a été annoncée lundi soir aux employés de La Vie Sportive. La nouvelle boutique s’appellera La Vie Sportive/La Cordée.

Fondé à Québec en 1979, le magasin La Vie Sportive était la propriété d’Yves Jacques. Ce dernier demeurera chez La Cordée à titre de consultant.

Sortir de Montréal

Pour le détaillant La Cordée, cette acquisition lui permettra d’agrandir son réseau de magasins au Québec.

Fondée en 1953 à Montréal, La Cordée détient actuellement 4 magasins situés à Montréal, Saint-Laurent, Laval et Saint-Hubert.

Détaillant de vêtements et d’articles de plein air, La Vie Sportive compte un seul magasin dans la région de Québec, situé sur la rue Bouvier.

Avec La Vie Sportive et ses 90 employés, La Cordée détiendra un réseau de 5 magasins et comptera plus de 400 employés dans ses rangs.