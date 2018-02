La réforme fiscale américaine fait mal aux résultats d’H2O Innovation

L’entreprise québécoise H2O Innovation a creusé sa perte au second trimestre de l'exercice financier 2018 comparativement à l’an dernier, plombé par la réforme fiscale américaine et le taux de change.

La compagnie spécialisée dans les projets de traitement d’eau a rapporté mercredi une perte nette de 1,3 million $ pour le trimestre terminé le 31 décembre dernier, comparativement à 1,1 million $ l’an dernier.

«Nonobstant l'impact de la nouvelle législation fiscale américaine, la perte nette aurait été de 0,2 million $», a-t-on précisé par communiqué.

La compagnie a également souligné que «l'appréciation du dollar canadien [...] a eu une incidence négative» sur ses résultats.

En revanche, les revenus d’H2O Innovation ont crû de 29,4 % sur la même période, atteignant 25,8 millions $, comparativement à 19,9 millions $, l’an dernier.

Le carnet de commandes consolidé au 31 décembre 2017 s’est aussi amélioré, s’élevant à 116,1 millions $, comparativement à 109,2 millions $ l'an dernier.

«De nouveaux territoires s'ouvrent à la ligne d'affaires O&M, avec des contrats gagnés dans l'Ouest canadien et au Texas. Ce sont des territoires à fort potentiel de croissance, où les activités d'opération et de maintenance de la Société n'étaient pas encore établies. [...] De nouveaux contrats ont également été remportés dans l'État de New York», a indiqué Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H2O Innovation.