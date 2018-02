Les modifications au Code de la route proposées par la Ville de Montréal pour les cyclistes ont fait sourciller les analystes de «La Joute» qui se sont séparés en deux clans bien distincts: le cycliste Antoine Robitaille contre les automobilistes Luc Lavoie et Bernard Drainville.

Luc Lavoie déplore que, lorsqu'il circule à Montréal, il est parfois difficile de faire un virage en raison des cyclistes. «Il n'y a aucune façon que tu peux savoir d'où ils viennent, il faut vraiment que tu te tordes le cou pour essayer de voir où ils sont.»

«Ce n’est pas la faute aux cyclistes, de lui répondre Antoine Robitaille. C'est la faute à l'aménagement. Il faut mieux aménager nos villes pour que ça soit sécuritaire». Il croit que l'on doit réserver des espaces pour les cyclistes.

Même si Bernard Drainville est d'accord avec lui sur l'ajout d'espaces pour les cyclistes, il croit que le message que veut véhiculer Montréal n'est pas le bon.

«Moi je ne pense pas que c'est un bon message à envoyer que de dire: il va y avoir deux codes de sécurité, un pour les vélos et un pour les vélos»

Pour M. Robitaille, la différence entre les types de véhicules explique les disparités dans le code de la sécurité routière. «On a le droit de se déplacer sur le trottoir quand on est piéton, on n'a pas le droit quand on est en voiture, on se transporte de façon différente», insiste-t-il.