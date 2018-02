Les Premières Nations veulent leur part du G7

Les nations autochtones veulent une place concrète dans l’agenda du sommet du G7 à Charlevoix. «Le petit indien de service, ça ne fonctionne plus», prévient le grand chef huron-wendat Konrad Sioui, qui souhaite «assurer un legs pour les communautés».

Le chef de Wendake invite le gouvernement à aller au-delà des préjugés et à faire une place aux nations autochtones dans la tenue du sommet qui se tiendra en juin à La Malbaie.

«On ne veut pas juste être là pour une cérémonie qui ouvre la rencontre et une autre qui la ferme. [..] Est-ce que vous voulez entendre juste des chants et des prières ou vous voulez voir qui sont vraiment les Premières Nations», lance Konrad Sioui, décidé à convaincre le gouvernement du sérieux de la démarche.

Cette sortie du responsable autochtone s’est faite en marge de deux journées de rencontres entre les Premières Nations et le sous-ministre délégué à l’organisation du G7, Peter Boehm. Satisfait par l’ouverture démontrée par le gouvernement, Konrad Sioui assure qu’il sera attentif à l’avancement du dossier.

«On ne peut pas seulement être passif, attendre et espérer pour le mieux. Le legs, on va aller le chercher nous-mêmes, le travail, on est prêt à le faire», indique le grand chef huron-wendat, qui propose la « création d’emplois, de programmes de formations ou de nouvelles opportunités » pour les Autochtones canadiens.

L’Appel a été entendu

Peter Boehm confirme que l’appel des Premières Nations a été entendu par le gouvernement et que la question des retombées de l’après-G7 sera étudiée.

«C’est le début d’une conversation qui devra durer après le sommet aussi. On souhaite qu’il y ait des retombées, notamment des retombées économiques pour des entreprises autochtones», explique le «sherpa» nommé par Justin Trudeau pour organiser le sommet international.

Sécurité en développement

De passage à Québec, le sous-ministre délégué a aussi précisé que le travail d’organisation du sommet se déroulait rondement. En matière de sécurité, les premières menaces d’un groupe anti-capitaliste envers Québec la semaine dernière n’ont pas surpris Peter Boehm outre mesure.

«Il y aura toujours des groupes violents qui sont contre tout», rappelle le sous-ministre, qui a pu discuter de la question avec le maire Régis Labeaume dernièrement.

Si ce dernier disait craindre que la facture «soit refilée à Québec», impossible d’obtenir des précisions sur cet aspect auprès du gouvernement. «Nous n’avons pas discuté des questions budgétaires avec le maire Labeaume. Nous avons discuté de sécurité», s’est contenté de répondre Peter Boehm.