L’opposition promet de renégocier l’entente avec les médecins spécialistes

Les trois partis d’opposition à l’Assemblée nationale s’engagent à rouvrir l’entente conclue entre Québec et les médecins spécialistes.

Le Parti québécois (PQ), la Coalition avenir Québec (CAQ) et Québec solidaire (QS) en ont contre les 480 millions $ accordés sur quatre ans aux médecins spécialistes.

«Hier, c’était indécent. Aujourd’hui c’est indécent au carré, a lancé le chef péquiste Jean-François Lisée mercredi matin. Ça ne se peut pas, que cette entente-là se réalise.»

Selon les informations disponibles, le total atteint 1 milliard $ pour quelque 10 000 médecins spécialistes, souligne Jean-François Lisée.

«Je vais demander aux Québécois, en campagne électorale, en septembre prochain, de me donner le mandat le 1er octobre de dire aux médecins: ça ne passe pas, on se rassoit, de gré à gré, on renégocie ça, à la baisse», a dit le chef péquiste.