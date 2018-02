Bientôt la fin de l'arrêt obligatoire à vélo à Montréal?

TVA Nouvelles a mis la main sur les exigences de l'administration Plante qui dépose son mémoire dans le cadre de la révision du Code de la sécurité routière (CSR).

C'est sans grand étonnement que Montréal demande au gouvernement du Québec de rendre obligatoire l’installation de protections latérales sur les véhicules lourds afin de réduire la gravité des blessures en cas de collision impliquant un usager vulnérable.

La Ville est d’avis qu'en complément de cette mesure, il faut encourager le recours à d’autres systèmes plus préventifs qui permettent la détection des cyclistes en améliorant leur visibilité́, notamment dans les angles morts.

Fin de l'arrêt obligatoire à vélo?

La Ville demande que le gouvernement autorise au cycliste de considérer le panneau d’arrêt comme un cédez-le-passage et d’effectuer un virage à droite à un feu rouge.

La Ville offre sa collaboration pour définir les encadrements réglementaires qui sont requis à cet effet incluant les conditions sécuritaires qui doivent permettre ces manœuvres.

La Ville de Montréal considère que le CSR devrait permettre la circulation des jeunes enfants en tout temps sur tous les trottoirs, selon certaines règles, dont la vitesse, et en responsabilisant le cycliste quant à la priorité́ du piéton sur le trottoir, et sa vulnérabilité́.

La Ville souhaite que l’interdiction de circuler à vélo avec des facultés affaiblies soit introduite.

La Ville de Montréal demande d’inclure l’emportiérage dans la définition d’un accident et de préciser l’article du CSR concernant la circulation le plus près possible de la bordure pour y prévoir une distance permettant une circulation hors de la zone d’ouverture des portières.

Véhicules autonomes

La Ville souhaite qu’il ne soit pas exigé qu’un conducteur soit présent en tout temps dans le véhicule automatisé, prêt à reprendre le volant, afin d’encourager les projets pilotes de navettes automatisées.