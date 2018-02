Montréal: plus d'argent pour les enfants

Plus d’activités sportives, de grands parcs naturels, de lieux pour faire de l’escalade et du skate: voici quelques projets dont rêvent certains élèves de la 6e année de l’école Félix-Leclerc, alors que le budget de la Politique de l’enfant sera bonifié cette année.

La mairesse de Montréal Valérie Plante en a fait l’annonce mercredi devant la vingtaine d’élèves à la bibliothèque Marc-Favreau, leur confiant rêver d’un Montréal plus ludique avec davantage d’espaces de jeux dans les lieux publics.

L’enveloppe, qui passera de 1,5 million $ à 2,1 millions $, sera répartie entre les 19 arrondissements et permettra de réaliser plus de projets pour les moins de 17 ans, notamment les enfants défavorisés et les familles immigrantes.

La politique, lancée en 2016, dispose d’un budget de 25 millions $ pour cinq ans.