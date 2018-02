Philippe Couillard se rendra à Washington la semaine prochaine

En cette période où l’incertitude plane toujours sur l’avenir de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), Philippe Couillard se rendra à Washington, du 22 au 24 février prochain, pour consolider ses liens avec les gouverneurs.

Le cabinet du premier ministre du Québec devrait en faire l’annonce cet après-midi, a appris notre Bureau parlementaire.

En plus de participer à la rencontre hivernale de la National Governors Association (NGA), M. Couillard profitera de sa visite dans la capitale américaine pour rencontrer différents partenaires américains et agir à titre de panéliste à lors d'un événement organisé par la Washington International Trade Association: «Governors and Premiers on NAFTA: A View from the States and Provinces».

Bien que la dernière ronde de négociations qui avait lieu à Québec se soit terminée sur une note positive à la fin janvier, le premier ministre Justin Trudeau a laissé entendre, lors d’une visite aux États-Unis la semaine dernière, que le Canada pourrait se retirer de l’ALENA à défaut d’en arriver à un accord satisfaisant.

Les discussions entre le Canada, les États-Unis et le Mexique doivent reprendre à la fin février, au Mexique.

Le Québec, qui mise sur ses bonnes relations avec les gouverneurs américains, a multiplié les efforts au cours des derniers mois afin que l’accord de libre-échange soit reconduit, et ce malgré le souhait exprimé par Donald Trump d’y mettre fin.

TVA Nouvelles a d’ailleurs révélé, il y a quelques jours, qu’une dizaine de ministres du gouvernement Couillard se sont rendus à 31 reprises du côté américain, lors de missions effectuées dernièrement dans 22 villes différentes.