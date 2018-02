Rappel de produits à base d’algue

Un avis de rappel visant plusieurs produits aux algues et biscuits vendus par l’entreprise Canda Six Fortune Co a été émis en raison de la présence non déclarée d’arachides.

Les produits visés ont été vendus à l’échelle nationale.

Il s’agit de:

«Algues rôties» de la marque Paldo au format 5g x 3 (Tous les codes pour lesquels la présence d'arachides n'est pas déclarée sur l'étiquette; CUP Extérieur: 8 801128 542531

Intérieur: 8 801128 542524)

«Snack aux algues moins de sodium» de la marque Paldo au format 5g x 3 (Tous les codes pour lesquels la présence d'arachides n'est pas déclarée sur l'étiquette; CUP Extérieur: 6 48436 33107 9 Intérieur: 6 48436 30095 2)

«Algues rôties teneur réduites en sodium» de la marque Paldo au format 5g x 3 (Tous les codes pour lesquels la présence d'arachides n'est pas déclarée sur l'étiquette; CUP Extérieur: 6 48436 33107 9 Intérieur: 6 48436 30095 2)

«Snack aux algues épicé» de la marque Paldo au format 5g x 3 (Tous les codes pour lesquels la présence d'arachides n'est pas déclarée sur l'étiquette; CUP Extérieur: 6 48436 33105 5 Intérieur: 6 48436 30094 5)

«Snack aux algues saveur wasabi» au format 5g x 3 (Tous les codes pour lesquels la présence d'arachides n'est pas déclarée sur l'étiquette; CUP Extérieur: 6 48436 10078 1

Intérieur: 6 48436 10075 0)

«Kancho Choco biscuit» de la marque Lotte au format 42 g (Tous les codes pour lesquels la présence d'arachides n'est pas déclarée sur l'étiquette; CUP 8 801062 144815).

Les personnes qui souffrent d’une allergie aux arachides ne doivent pas consommer ces produits et peuvent les retourner à l’établissement où elles les ont achetées, a indiqué l’Agence canadienne d’inspection des aliments.