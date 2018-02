Styx et Joan Jett & The Blackhearts à Laval cet été

Les légendes du rock Styx et Joan Jett & The Blackhearts feront vibrer leurs fans québécois le 3 juillet prochain.

Les deux groupes se produiront à la Place Bell de Laval, accompagnés de la formation Tesla, pour cette tournée nord-américaine qui s’amorcera ce printemps.

On risque donc fort bien d’y entendre les succès qui ont marqué le parcours de ces rockeurs, tels que «The Grand Illusion» et «Come Sail Away» pour Styx et «Bad Reputation», «Cherry Bomb» ou encore «I Love Rock ‘n’ Roll» pour Joan Jett & The Blackhearts.

Quant à Tesla, on pourra probablement y découvrir les pièces de «Shock», son premier album en quatre ans attendu dans les bacs à l’automne.

Les billets seront mis en vente ce vendredi à 10 h.