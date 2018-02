Un avion perd une pièce de son moteur en plein vol

Des passagers d'un avion de la compagnie United ont terminé leur vol dans la terreur, mardi.

Pendant que l'appareil se trouvait au-dessus de l’océan Pacifique, parcourant le trajet de San Francisco à Honolulu, un des moteurs a perdu son couvercle.

Sans attendre, le pilote a déclaré une situation d’urgence en raison des vibrations inquiétantes du moteur.

Il s'est tout de même rendu à destination sans problème, mais il était attendu à Hawaii par les services d'urgence, qui n'ont finalement pas eu à intervenir.

Les passagers ont pu débarquer comme d'habitude, et personne n'a été blessé.

L'Agence fédérale de l'aviation a dépêché des enquêteurs pour comprendre ce qui s'est passé.

Le Boeing 777 possède deux moteurs et peut voler plusieurs heures avec un seul des deux en fonction.

«Il y avait de la turbulence juste avant, et environ 15-20 minutes plus tard, l’avion a été secoué, puis il a commencé à vibrer, sortant brutalement du sommeil des gens qui dormaient. Les passagers pleuraient, on était vraiment nerveux», a raconté une passagère.