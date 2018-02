Un député demande sa conjointe en mariage à l’Assemblée nationale

Le député Éric Lefebvre a surpris sa douce moitié, Geneviève Laliberté (et tous ses collègues parlementaires), mercredi, en lui demandant sa main en plein Salon bleu!

En ce jour de Saint-Valentin, le caquiste a rendu hommage aux conjointes et aux conjoints des députés de l’Assemblée nationale et en a profité pour lui faire la grande demande, elle qui était présente dans les tribunes.

«Vous savez monsieur le président, ces personnes n’ont pas fait le choix de la politique, mais ils le vivent indirectement quotidiennement. Ils partagent avec nous les beaux comme les moins beaux moments de la vie politique. Ils nous accompagnent dans nos nombreuses soirées de comté ou passent de longues soirées seuls. Ajouter à cela nos absences lors de nos travaux parlementaires ou nos tournées au Québec. Aujourd’hui, je me fais porte-parole de mes collègues pour leur dire merci d’être dans nos vies et de nous épaules dans notre fonction. D’une façon plus personnelle, j’aimerais remercier ma conjointe Geneviève qui est ici présente dans les tribunes, qui m’accompagne dans toutes mes activités de comté, les soirs et week-ends. Merci d’être dans ma vie. Et, monsieur le président, je vais déroger du protocole en ne vous adressant pas la question, mais je vais plutôt l’adresser à ma conjointe. À celle avec qui je veux vieillir et me bercer en nous remémorant de beaux souvenirs. Geneviève, veux-tu m’épouser?», a demandé le député d’Arthabaska.

«Je ne veux pas m'immiscer dans votre vie personnelle, mais ça prendrait une réponse!», a lancé le vice-président de l’Assemblée nationale, François Gendron.

Ce à quoi elle a répondu émue: «Oui, oui oui monsieur le président».

Des roses pour les députées

Par ailleurs, les femmes députées ont reçu une belle attention du président de l’Assemblée nationale. Jacques Chagnon, qui avait pris soin de déposer une rose sur chacun de leur bureau au Salon bleu!