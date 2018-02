Une éleveuse de chats de race Rex Cornish de Shawinigan s’est fait voler sa chatte reproductrice qui était en période de gestation. Un vol dont la valeur est estimée à environ 4000 dollars.

Selon l’éleveuse, Audrey Hubert, le crime pourrait avoir été commis par un couple qui est venu visiter ses animaux. L’homme et la femme disaient vouloir s’en procurer un.

«J’ai amené la femme et l’homme dans la chatterie, raconte-t-elle à Denis Lévesque. On était quatre et ce n’est pas très grand. À un moment donné, l’homme a dit : "Je voudrais aller fumer".»

Mme Hubert soutient que c’est à ce moment qu’il aurait volé l’animal.

«Quand il est rentré, 10 minutes plus tard, il a dit à sa conjointe : "Il faut s’en aller". Puis ils sont partis. Je n’en ai pas fait de cas et entre temps, j’ai une chatte qui a commencé à accoucher et ça n’allait pas bien. Il a fallu que je l’aide.»

En raison de cette distraction, elle affirme que ce n’est qu’au bout de deux jours qu’elle a finalement réalisé qu’elle avait été victime d’un vol.

Audrey Hubert dit que ses caméras de surveillance étaient en fonction lors de ce crime. Des images ont été transmises aux policiers, qui mènent actuellement leur enquête.

Elle lance toutefois un message aux voleurs: elle est prête à retirer sa plainte si ceux-ci viennent lui porter l’animal. Elle a même mis en place un système afin qu’ils puissent venir porter le chat de façon anonyme en pleine nuit.

Cette race de chat, dont le prix de vente tourne autour de 1000 $, est particulièrement prisée dans le domaine de la zoothérapie.

«Ils sont très très intelligents, explique-t-elle. Ce sont des tempéraments qu’on recherche beaucoup. Ce sont des chats-chiens. Ça se rapproche beaucoup du chien. Ça rapporte la balle. C’est très très intelligent.»