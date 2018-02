120 surdoses aux opioïdes au cours des six derniers mois

TVA Nouvelles a appris que les paramédics d’Urgences-Santé sont intervenus à 120 reprises au cours des six derniers mois pour sauver la vie d’hommes et de femmes, victimes de surdoses aux opioïdes, sur le territoire montréalais et lavallois.

Et le phénomène ne semble pas s’essouffler. Après une certaine accalmie en décembre (10 interventions pour surdoses), le nombre d’interventions reliées à des surdoses a grimpé à 16 en janvier.

L’inquiétude des autorités de la santé a d’ailleurs monté d’un cran au cours des derniers jours.

La police de Laval a annoncé, lundi, avoir mis la main sur une quinzaine de buvards contenant du carfentanil, une substance 100 fois plus puissante que le fentanyl et 1000 fois plus puissante que la morphine. La découverte a eu lieu dans une résidence du quartier Vimont, le 23 janvier, où un homme de 59 ans avait été trouvé inanimé par son fils. Celui-ci est mort quelques jours plus tard à l’hôpital d’une cause qui demeure inconnue.

Lors de l’intervention, les policiers ont découvert de la marijuana ainsi qu’une quinzaine de timbres buvards, surtout connus pour contenir du LSD, une drogue hallucinogène. Les analyses y ont toutefois révélé la présence de carfentanil.