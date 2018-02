André Boisclair plaide coupable de conduite avec les facultés affaiblies

L’ancien chef du Parti québécois André Boisclair, qui avait été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies en novembre a plaidé coupable, jeudi, aux accusations qui pesaient contre lui.

À LIRE ÉGALEMENT

André Boisclair réagit à son arrestation

L’ex-chef du PQ André Boisclair libéré sous promesse de comparaître

«Extrêmement triste», dit Agnès Maltais

L’homme de 51 ans a ainsi reconnu avoir conduit avec les facultés affaiblies par l’alcool, avoir refuser de souffler dans l’appareil de détection et d’avoir entravé le travail des policiers.

Rappelons que le soir des événements, André Boisclair avait percuté un lampadaire avec sa voiture quelques minutes après avoir quitté le bar La Champagnerie situé sur la rue St-Joseph à Québec.

Pour les accusations de conduite avec les facultés affaiblies et de refus, le juge Gilles Charest a condamné l’homme à payer une amende de 1 000$ et il lui sera interdit de conduire tout véhicule à moteur pour une période d’un an.

Pour ce qui est de l’entrave, André Boisclair a pu bénéficier d’une absolution inconditionnelle après qu’il eut fait un don de 2 000$ à l’organisme L’auberivière.