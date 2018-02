Avant de confier la drogue aux mules qu’aurait recrutées la pègre juive, un autre clan montréalais se serait chargé de dénicher la cocaïne auprès du cartel mexicain de Sinaloa, l’un des plus puissants au monde.

Ces narcotrafiquants proviennent des communautés syrienne et égyptienne de la métropole. Leurs dirigeants habitent Blainville et Laval, et seraient en contact avec un Québécois installé à Guadalajara, au Mexique. C’est lui qui fait le lien avec les fournisseurs mexicains, dirigés par le tristement célèbre El Chapo, Joaquín Gúzman, jusqu'à son arrestation en janvier 2016.

Le patron de ce clan montréalais, âgé de 83 ans, est considéré par les forces de l’ordre comme l’un des principaux facilitateurs de l’opération australienne.

Le 18 mai 2016, l’un de ses hommes a rencontré Mélina Roberge au Café Souvenir, dans l’arrondissement d’Outremont. Deux jours après, elle atterrissait à Casablanca pour rencontrer des membres de l’organisation, selon nos sources.

Le même individu, âgé de 50 ans, communiquait à répétition avec André Tamine, le sexagénaire arrêté à bord du Sea Princess à Sydney avec les deux Québécoises.

Rock Machine

Ce gang égypto-syrien travaillait avec l’ancien Rock Machine Joseph Fluet, tué par balles à Rigaud en décembre 2016. Lui aussi a eu des contacts avec Tamine.

Ce clan communiquait aussi avec deux autres Québécois de 47 et 37 ans qui se trouvaient également à bord du Sea Princess. Ils étaient probablement chargés d’entrer en contact avec le fournisseur péruvien et le client australien, mais la police ne les a pas appréhendés.

L’Australie pourrait cependant demander leur extradition, puisque leurs empreintes digitales se trouvaient sur les paquets de cocaïne.