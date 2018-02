Plus notre enquête avance sur l’opération d’exportation de cocaïne vers l’Australie impliquant Mélina Roberge, Isabelle Lagacé et André Tamine, plus les pistes sont nombreuses.

C’est en s’attardant aux profils financiers du trio que l’on découvre que plusieurs entreprises auraient été présumément utilisées comme sociétés-écrans.

Chose certaine, dès 2011, une organisation semble s’être servie de Lagacé pour envoyer des fonds aux quatre coins du globe.

Compagnies à numéro

La femme de 30 ans est inscrite comme administratrice de quatre entreprises liées à l’un des acteurs du complot allégué, un homme d’affaires proche de narcotrafiquants la pègre juive et soupçonné d’avoir recruté les trois mules ayant transporté la cocaïne en Australie.

Notre Bureau d’enquête connaît son identité, mais préserve son anonymat, étant donné qu’il ne fait pas l’objet d’accusations.

Trois de ces sociétés, des compagnies à numéro, ont fait virer un total de 158 497$ et 165 288$ US vers Hong Kong, le Royaume-Uni, la Chine, les États-Unis, Singapour et Israël.

Deux d’entre elles ont comme adresse une boîte postale de la firme de livraison UPS, dans le centre-ville de Montréal, louées au nom du suspect proche de la pègre juive. La police croit que Lagacé agit comme prête-nom dans ces entreprises, afin de camoufler des virements d’argent internationaux.

Prête-nom contre son gré

Une autre compagnie à numéro est domiciliée dans une bâtisse commerciale de Laval. Sur papier, la compagnie a comme unique actionnaire une femme qui n’avait jamais entendu parler de cette entreprise de sa vie.

«Il y a des enquêteurs qui sont venus chez moi, mais je ne savais même pas quoi leur répondre, dit Julie Carrier, une manucuriste de Laval. Moi, je ne savais même pas qui c’était, Isabelle Lagacé!»

Selon les autorités, elle n’a rien à voir avec les transactions financières de l’entreprise. De toute évidence, son identité a été usurpée pour faciliter les transactions du groupe, qui se retrouve aujourd’hui au centre d’un complot allégué d’exportation impliquant une quinzaine de personnes dans six pays différents.