La légalisation du cannabis n'inquiète pas tous les avocats

À Saguenay, certains craignent un fouillis légal à la suite de la légalisation du cannabis, mais d'autres ne sonnent pas l'alarme pour la société.

«Ça arrive peut-être plus rapidement que prévu, croit le criminaliste Charles Cantin. Est-ce qu'on est prêt sur le plan légal et sur le plan sociétal à accepter ce projet de loi là?», s'est-il demandé en entrevue avec TVA Nouvelles.

Autre avocat, autre opinion. «C'est un faux problème de dire que légaliser va créer un problème de consommation. C'est déjà le cas, a estimé Me Jean-Marc Fradette. Les jeunes fument déjà du pot quand ils veulent à partir de 12-13 ans.»

Me Fradette a toutefois une inquiétude envers les «fumeurs curieux». «Plusieurs jeunes vont dire, ah! c'est légal. Donc, je peux sans peur et sans danger l'essayer. Et quand on essaie une substance comme la marijuana ou toute autre drogue, on sait que ça peut les amener vers une consommation plus importante.»

Me Cantin se questionne aussi. «On parle de légalisation de marijuana qui aura un taux de THC inférieur. Est-ce que ça donnera le stimulant à la personne qui consomme, comme nouveau consommateur, d'essayer quelque chose de plus fort?»

Une autre divergence apparaît entre les deux criminalistes. Qu'arrivera-t-il avec le marché criminel du cannabis? «Ça m'apparaît évident que vous n'arrêterez pas ça comme ça», a avancé Me Cantin.

Me Fradette envisage plutôt le contraire. «Je pense que les 12-18 ans qui vont vouloir acheter du pot vont passer par les 18 ans. Si les groupes criminalisés ne font plus d'argent avec la marijuana, ils vont arrêter de vendre de la marijuana.»

Au tribunal, est-ce qu'il y aura un problème? C'est la crainte principale de Me Cantin. «Est-ce qu'il y aura des contestations constitutionnelles au niveau de la loi? C'est tout ce bagage-là au niveau juridique qui m'[interpelle] le plus.»

Mais s'il y a un point sur lequel les deux s'entendent, c'est sur le cannabis au volant.

«Sur la route, de quelle façon les policiers vont-ils intervenir? Quel outil de précision ou de dépistage utiliseront-ils? Ce sera quoi les limites?», a demandé Me Cantin.

«C'est sûr que les corps de police utiliseront cette nouvelle loi-là pour obtenir des argents sous prétexte que la loi va amener plus de travail. Ils ne font même pas une arrestation par mois à Saguenay pour des consommations de marijuana au volant. Donc, je pense que c'est un faux problème», a indiqué Me Fradette.

Selon lui, la préoccupation du gouvernement sera davantage axée à traquer les taxes du cannabis illégal.

«Les policiers vont arrêter des gens qui vendent une substance légale, mais pour lesquelles les taxes ne sont pas prélevées. La légalisation de la marijuana est intimement liée aux revenus que va apporter à l'État la vente de la marijuana. Comme pour les machines à poker, il y a 20 ans. Comme l'alcool, il y a 50 ans», a conclu le criminaliste.