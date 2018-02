Les C Series de Delta seront construits à Mirabel

La saga du C Series maintenant derrière elle, Bombardier a confirmé jeudi que des appareils assemblés à Mirabel seront bel et bien livrés à Delta Airlines en 2018.

C’est une nouvelle qu’attendaient depuis longtemps les travailleurs de Bombardier de la région de Montréal. Après une lutte de près d’un an devant le Département du commerce et la Commission du commerce international (ITC) des États-Unis, l’usine pourra servir à la construction des avions C Series destinés à Delta.

La livraison devrait commencer dès cette année, a confirmé le grand patron de l’entreprise, Alain Bellemare, au cours d’une téléconférence jeudi matin.

«Clairement, les avions de Delta font partie de notre calendrier de production 2018 [à Mirabel]», a affirmé M. Bellemare.

«La décision de l’ITC a été une excellente nouvelle pour nous, [...] ça nous permet maintenant d’envoyer les avions de Delta à partir de Mirabel. »

L’autre option pour Bombardier, advenant une décision défavorable de l’ITC, aurait été d’attendre la construction d’une nouvelle ligne d’assemblage du C Series à Mobile, en Alabama, ce qui ne sera pas terminé avant de nombreux mois.

Delta a commandé des avions CS 100 à Bombardier en 2016. La livraison des avions devait commencer en avril prochain. M. Bellemare n'a pas précisé si cet échéancier serait respecté. Il a précisé que «des discussions» avaient lieu avec Delta à cet effet.

Rappelons qu’en octobre dernier, devant les droits compensateurs de 300 % imposés de façon préliminaire par le DOC, Bombardier a cédé la majorité de parts du C Series à Airbus.