Leucan déploie son expérience de réalité virtuelle

À l’occasion de son 40e anniversaire, l’association Leucan, qui accompagne les enfants atteints de cancer et leur famille, met en place à compter de jeudi une nouvelle campagne de sensibilisation en réalité virtuelle.

«En 40 ans, Leucan a soutenu et accompagné plus de 10 000 familles à travers cette difficile épreuve, en plus de remettre près de 20 millions $ à la recherche clinique, contribuant ainsi à la progression du taux de survie de 15 % à 82 %. Leucan vise pour les prochaines années à diminuer les effets secondaires des traitements dans le but d’améliorer la qualité de vie des survivants», a déclaré Pascale Bouchard, directrice de l’association, dans un communiqué.

La nouvelle stratégie de sensibilisation de Leucan est une expérience de réalité virtuelle intitulée «Mettons-nous à leur place». Il s’agit d’un film immersif qui fait vivre aux spectateurs l’intensité des émotions éprouvées par les familles dont l’enfant est atteint de cancer, tout en montrant comment Leucan apporte son soutien à chaque étape de la maladie.

Le film a été conçu à partir de vrais témoignages et sera notamment présenté, à compter de jeudi, sur les différents sites du Défi têtes rasées et lors de toutes les autres activités de Leucan à travers le Québec.