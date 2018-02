Ludovick Bourgeois, plus qu’une voix en héritage

Un an s’est écoulé depuis que Ludovick Bourgeois a frappé les esprits aux auditions de «La Voix» tant sa voix et sa bouille évoquaient son père, le chanteur Patrick Bourgeois.

Vainqueur de la populaire émission et promenant depuis peu un premier opus sur les routes du Québec, Ludovick Bourgeois continue de rendre hommage au meneur des BB, emporté par le cancer en novembre, tout en déployant peu à peu ses propres couleurs.

Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir rassembleur de «La Voix» ni celui du rockeur Éric Lapointe, qui, en rejoignant son poulain sur scène, n’a pas eu à remuer le petit doigt pour qu’on entonne à l’unisson «Terre promise». Reste que le public de tous âges réuni jeudi au Théâtre St-Denis, surtout dans les rangées à l’avant, était là pour la rentrée montréalaise de Ludovick.

Notre gaillard n’a rien à envier aux sensations de sa génération; il a – pourrait ainsi dire – la même aura, le même bagou qu’un Shawn Mendes par exemple. Dommage que la piètre qualité du son en ouverture n’a pas rendu justice à ses sérénades – «Milliardaire de toi» et surtout l’accrocheuse «Je reprends le temps» –, qui contiennent juste ce qu’il faut pour susciter les cris stridents.

Un hommage attendu

«Je suis très choyé d’être ici avec autant de gens», a-t-il lâché entouré de Luc Catellier à la batterie, de Jean-François Langevin à la basse et de Martin Bachand à la guitare, tandis que son coach s’avançait dans les clameurs.

Avec «Ma main sur ton épaule», une pièce poignante que signe Marie-Pierre Arthur sur son album, le jeune homme de 25 ans a amorcé l’hommage à celui qui lui a pavé la voie. Ce moment, l’assistance l’attendait. Elle s’est aussitôt fait entendre sur «Donne-moi ma chance», puis s’est levée pour battre la cadence sur «T’es dans la lune» et «Fais attention». Un saut dans le temps récompensé d’une ovation avant l’entracte.

Le second lever de rideau a nettement tranché avec la première partie, «American Woman» (The Guess Who) et «Yellow» (Coldplay) marquant un retour en piste résolument plus rock. Un style qui convient au jeune talent.

L’influence d’un mentor

Travis Cormier, un autre protégé d’Éric Lapointe et invité spécial, a lui aussi fait grimper les décibels en se pointant le minois. En duo, Ludovick et lui ont entre autres entonné «Drops of Jupiter (Duo Travis), qu’ils ont eu l’occasion d’étrenner ensemble cet été en tournée avec leur mentor. L’influence de celui-ci sur leur prestation est d’ailleurs indéniable, Ludovick occupant de mieux en mieux l’espace.

Si la voix de notre hôte a éprouvé quelques difficultés à briser la glace, elle a rapidement repris son assurance dès que le chanteur s’est libéré de sa guitare pour interagir avec la salle. Les changements de registre aussi sont devenus plus aisés, notamment sur «Don’t Stop Believin’», un titre de Journey livré sans effort avant de boucler la soirée avec «Desert Song», «Dreams on Hold» et la désormais emblématique «Tu ne sauras jamais».