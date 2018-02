«Nelly et Simon: Mission Yéti» fait le tour du monde

À une semaine de la sortie en salle de «Nelly et Simon: Mission Yéti» partout en province, 56 pays sont déjà assurés de voir ce nouveau film d’animation entièrement conçu à Québec par la boîte de Productions 10e Ave.

Et le décompte n’est pas terminé. «Nous avons des pourparlers avec d’autres régions. La Chine l’a déjà acheté. Notre film est rendu à leur comité de censure», confie la coréalisatrice et productrice, Nancy Florence Savard.

Les résultats obtenus par «Le coq de St-Victor», le précédent film de 10e Ave lancé en 2014, autorise Mme Savard à voir grand. Pas moins de 98 pays en avaient acquis les droits et le film s’est retrouvé sur Netflix aux États-Unis.

«En Chine, nous étions sortis sur une chaîne spécialisée en cinéma qui compte 800 millions d’abonnés», dit-elle.

En festivals, la carrière de «Nelly et Simon: Mission Yéti» est bien lancée. Le film a été présenté à Amsterdam, l’automne dernier, et il sera à l’affiche lors du TIFF Kids, à Toronto, et au Festival de cinéma pour enfants de Québec, au mois de mars.

L’influence de Spirou et Indiana Jones

«Nelly et Simon: Mission Yéti» suit les péripéties d’une détective gaffeuse et d’un étudiant en anthropologie qui, en 1956, quittent Québec pour partir à la recherche de l’abominable homme des neiges dans les montagnes de l’Himalaya.

Pierre Greco, qui a coréalisé le film en plus de signer le scénario avec André Morency, affirme s’être inspiré de l’univers de «Spirou et Fantasio». «Je voulais que l’humour et l’aventure se marient», dit cet admirateur de l’œuvre du bédéiste Franquin.

Indiana Jones a aussi influencé le travail de Pierre Greco. «On a baptisé le bateau SS Indiana pour lui rendre hommage.»

La construction des personnages s’est aussi appuyée sur plusieurs figures historiques. La détective Nelly Malloye, par exemple, est un mélange de plusieurs femmes aventurières, dont l’aviatrice Amelia Earhart, morte en tentant de faire le tour du monde, et l’actrice Katharine Hepburn.

«Elle jouait souvent des femmes fortes dans les années 1940 et 1950», indique Pierre Greco.

Pour ce qui est de Simon Picard, le réalisateur-scénariste a puisé en partie dans son imaginaire pour créer un rat de bibliothèque un peu craintif qui se révèle au contact de Nelly. Il ajoute lui avoir aussi ajouté des éléments du célèbre alpiniste George Mallory, mort en montagne en 1924.

«Nelly et Simon: Mission Yéti» prendra l’affiche le 23 février. On y entendra les voix de Sylvie Moreau, Guillaume Lemay-Thivierge et Rachid Badouri.