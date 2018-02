Novacap met la main sur Industries Mailhot

Novacap, l'un des plus importants fonds d’investissement privés au pays, acquiert une participation majoritaire dans Industries Mailhot, une compagnie québécoise de fabrication de vérins hydrauliques.

«Grâce à leur équipe de gestionnaires chevronnés et l’injection de capitaux frais, ils apportent une expertise complémentaire qui nous permettra d’accélérer notre plan de développement et de réaliser nos grandes ambitions en explorant de nouveaux segments de marchés», a expliqué Charles Massicotte, président et chef de la direction d'Industries Mailhot, dont le siège social est établi à Saint-Jacques, au Québec.

M. Massicotte va rester actionnaire et président de l’entreprise. Tout comme lui, le reste de l’équipe de direction ainsi que l’ensemble des 324 emplois sont maintenus, a précisé Novacap dans un communiqué.

Le fonds a l’intention d’investir dans la croissance de l’entreprise fondée en 1956 et ainsi lui permettre de développer de nouveaux marchés. Industries Mailhot offre des vérins hydrauliques à tige et télescopiques.

«Ce partenariat nous permettra d’explorer de multiples opportunités stratégiques en vue de consolider les bases déjà très solides de Mailhot. Nous sommes tous très enthousiastes à l’égard de cette opportunité de faire équipe avec cette entreprise très dynamique», a affirmé Frédérick Perrault, associé senior, Industries chez Novacap.

Novacap a été fondé en 1981 et est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 2,3 milliards $ d'actifs sous gestion.