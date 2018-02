Odeur de campagne électorale en Beauce

Le premier ministre Philippe Couillard a fait l’école buissonnière pour une seconde fois depuis le début de la session parlementaire, s’absentant de l’Assemblée nationale afin d’effectuer une tournée économique régionale en Beauce.

Philippe Couillard a visité des entrepreneurs de la Beauce afin de connaître la situation économique de la région. M. Couillard s'était également absenté jeudi passé pour l'annonce du REM à Montréal.

«C’est ce que je fais beaucoup depuis 2014, des tournées régionales», a expliqué le premier ministre, poussé à défendre sa visite alors qu’au même moment les élus siégeaient au Salon bleu.

«Je fais ça depuis plusieurs années. L’an dernier, souvent les jeudis, je n’étais pas là», a-t-il poursuivi, indiquant être en campagne depuis qu’il a été élu.

Les formules électorales, les slogans et les attaques contre l’opposition caquiste ont par ailleurs agrémenté le discours du premier ministre.

«M. Legault, il dit qu’il va mettre plus d’argent dans les poches des familles. Nous, on l’a déjà fait. Je pense qu’on peut arrêter là et mettre plus de temps libre pour les familles afin qu’elles s’occupent de leurs enfants et leurs parents», a-t-il dit.

La Beauce contre le registre

Le premier ministre a été rattrapé sur la question du registre des armes à feu québécois, qui est largement critiqué dans la Beauce.

«Je vais le remplir. Je suis chasseur moi-même», a dit le premier ministre afin de convaincre les chasseurs beaucerons.

«J’ai deux armes de chasse. Est-ce que ça me dérange? Est-ce que ça me menace? Non. Je vais faire ça en ligne, ça ne me coûtera pas “une cenne” et il n’y aura pas de burinage. Si on met des “licences” sur nos trailers et nos trucks, on pourrait bien enregistrer nos armes à feu.»

Encore une fois, il s’en est pris à François Legault, qui courtise les électeurs de la Beauce.

«Monsieur Legault, il a voté pour le registre. Il fait de la politique ici contre le registre», a-t-il signalé.

Manque de main-d’œuvre

Le premier ministre en a profité pour aborder quelques enjeux qui seront sur la table en Beauce lors de la campagne électorale devant être déclenchée en septembre prochain. L’enjeu principal semble être la pénurie de main-d’œuvre, qui nuit à la productivité des entreprises, a-t-il observé lors de sa visite de l’entreprise EBI Electric, qui vit justement des problèmes de recrutement de travailleurs.

«S’il ne recrute pas des travailleurs étrangers, déjà, il est obligé de refuser des contrats. C’est dramatique, pour un entrepreneur, de refuser des contrats, et c’est en train d’arriver chez nous, au Québec», a-t-il martelé.

Il soutient que le problème économique du Québec n’est pas le chômage, mais cette pénurie qui afflige les PME.

«La solution passe par l’immigration», a indiqué le premier ministre, qui espère aider les entreprises à alléger la bureaucratie et les règles pour amener des travailleurs étrangers.

Le premier ministre en a d’ailleurs profité pour écorcher le chef de la CAQ, François Legault, et sa promesse de réduire le nombre d’immigrants. «Une solution comme celle de la CAQ, qui demande de réduire l’immigration au Québec, est une position qui nuit à l’économie du Québec», selon M. Couillard.

Le premier ministre aimerait élargir le programme qui permet d’amener des travailleurs étrangers, afin que l'on puisse accepter de la main-d’œuvre moins spécialisée.

La CAQ critique Couillard

En point de presse, le député Simon Jolin-Barrette a soutenu que la place du premier ministre n’était pas en Beauce, à faire campagne. «La place du premier ministre est à l’Assemblée nationale, à répondre aux questions», a-t-il pesté.

De son côté, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a refusé de dénoncer une stratégie qu’il pourrait lui aussi utiliser.

– Avec la collaboration de Marc-André Gagnon