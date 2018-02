Les deux jeunes femmes et le sexagénaire québécois qui auraient importé 95 kg de cocaïne en Australie faisaient partie d’une vaste opération téléguidée de Montréal, impliquant au moins 12 personnes au Québec, au Maroc, au Mexique et au Pérou.

Mélina Roberge, Isabelle Lagacé et André Tamine sont en prison à Sydney, mais ils n’auraient été que de simples mules dans ce complot allégué, minutieusement planifié par un gang égypto-syrien et la pègre juive de la métropole, en collaboration avec le tristement célèbre cartel mexicain de Sinaloa.

Notre Bureau d’enquête a obtenu l’identité des individus soupçonnés d’avoir monté l’opération, avortée lors de l’arrestation des trois Québécois en août 2016 à bord du bateau de croisière Sea Princess dans le port de Sydney.

Nous préservons leur anonymat, puisqu’ils ne font pas l’objet d’accusations. Une source policière australienne craint d’ailleurs qu’ils ne soient jamais inquiétés. «Il y a une chose qui faut prendre pour acquis: celui qui a envoyé la drogue ici ne sera probablement jamais arrêté, ni celui qui devait la recevoir», nous a dit cette source.

Filière montréalaise

Ce soir à 19h sur les ondes de TVA, l’émission «J.E.» vous présentera les détails du complot qu’allèguent les forces de l’ordre. Deux clans criminels très discrets de Montréal auraient travaillé main dans la main pour organiser l’opération, selon nos sources.

D’abord, un homme d’affaires de Griffintown âgé de 48 ans aurait séduit Roberge, 24 ans plus jeune que lui. En janvier 2016, il a commencé à lui parler d’un voyage en Australie qui pouvait mettre un terme à ses ennuis financiers et lui permettre de réaliser l’un de ses projets: se payer enfin cette chirurgie plastique dont elle rêvait.

Cet individu, proche de la pègre juive montréalaise, pourrait être un proxénète qui contrôlait Roberge, selon les autorités.

Joint par notre Bureau d’enquête, le suspect confirme connaître Roberge et Lagacé. Il a rencontré la police, mais il assure n’avoir rien à voir avec l’importation de cocaïne en Australie.

«Quand on a vu ça dans les nouvelles, on était en choc, dit l’homme d’affaires. J’ai même parlé avec le copain d’Isa et j’étais vraiment triste pour lui parce qu’il était vraiment en angoisse à cause de ça.»

Réunion au Maroc

La police s’intéresse aussi à un citoyen français de 31 ans. C’est lui qui aurait pris les mules en main, une fois recrutées.

Selon les registres corporatifs de l’Hexagone, cet homme d’affaires exploite une petite entreprise d’informatique. Sur son site web, la compagnie donne trois adresses, non seulement à Nice et à Montréal, mais aussi à Casablanca, au Maroc.

C’est d’ailleurs dans cette dernière ville que des narcotrafiquants auraient rencontré Roberge et Lagacé. Selon les autorités, les cerveaux du complot allégué ont arrêté plusieurs détails de l’opération au Maroc. Roberge serait revenue de ce voyage avec 8000 euros (12 450 $) dans ses valises.

Lagacé a plaidé coupable à des accusations d’importation d’une quantité commerciale de cocaïne. Roberge et Tamine, qui ont plaidé non coupables, subiront leur procès à partir du 26 février à Sydney.

– Avec la collaboration d’Andrea Valeria