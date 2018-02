L’entreprise ISO Beauty Inc procède au rappel de séchoirs à cheveux des marques ISO Beauty et Proliss, en raison d’un risque de brûlure.

«Le cordon peut se fragiliser près de la base du séchoir, ce qui présente un risque brûlures», a indiqué Santé Canada dans un communiqué.

gracieuseté, Santé Canada

gracieuseté, Santé Canada

gracieuseté, Santé Canada

gracieuseté, Santé Canada









Si au Canada aucun incident n’a été signalé, aux États-Unis cependant, 35 incidents où le séchoir a produit des étincelles ou de la fumée, y compris trois incidents ayant entraîné des blessures aux mains et aux doigts, ont été signalés à l'entreprise.

Le rappel concerne les séchoirs à cheveux de 1600 à 2000 watts offerts en diverses couleurs (noir, blanc, blanc perlé, paon, zèbre blanc, léopard rose, bleu et girafe). Le nom de marque ISO ou Proliss et le numéro de modèle HD-1820 figurent à l’arrière du séchoir.

Environ 1000 et 73 000 produits visés par le rappel ont été vendus au Canada et aux États-Unis respectivement. Au Canada, ils ont été vendus de mars 2013 à janvier 2018 dans des magasins Winners et par Groupon Canada.

Santé Canada conseille aux propriétaires de ces produits de cesser de les utiliser et de communiquer avec ISO Beauty pour obtenir un avoir ou un autre produit.