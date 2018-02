REER et CELI: 47 % des Canadiens ne cotisent pas

Près de la moitié des Canadiens (47 %) ne cotisent pas à un Régime enregistré d'épargne retraite (REER) ou un compte d'épargne libre d'impôt (CELI), selon un sondage réalisé pour le compte de H&R Block.

Le sondage réalisé du 27 au 28 décembre dernier, auprès de 1522 adultes canadiens, indique aussi seulement 37 % des Canadiens envisagent de cotiser à un REER cette année. De plus, les femmes (49 %) sont moins nombreuses que les hommes (58 %) à cotiser à un REER ou à un CELI.

Pourtant, ces produits d'épargne peuvent devenir un atout majeur à l'heure de la retraite. Selon le planificateur financier chez Valeurs mobilières Desjardins, Jean-Sébastien Lavoie, cette situation est préoccupante pour les travailleurs qui ne possèdent pas de fonds de pension.

L'idéal, lorsque c'est possible, c'est de placer au moins 10 pour cent de notre salaire dans un régime d'épargne retraite.

Existe-t-il une façon d'économiser en prévision de la retraite lorsqu'on est un petit épargnant et que notre budget est plutôt limité? Selon Sébastien Leblanc, conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille à la Financière Banque Nationale, il n'y a pas de petit montant. Les sommes recueillies aussi minimes qu'elles puissent être, vont profiter au fil du temps avec les intérêts composés.

Dans le fond, pour arriver à mieux épargner, il s'agit d'établir un budget en fonction de nos revenus et de garder le cap le plus possible jusqu'à la retraite.