Shaw Communications réduit ses effectifs de 25%

Le groupe de télécommunications Shaw Communications a annoncé jeudi que 3300 de ses employés, soit 25% de ses effectifs, ont accepté un programme de départ volontaire dans le cadre d'un vaste plan de restructuration.

Cette réorganisation devrait s'achever en 2020 et coûter 450 millions de dollars à Shaw qui estime en contrepartie économiser ainsi 225 millions de dollars par an d'ici là, selon un communiqué.

Les départs volontaires s'échelonneront sur 18 mois à compter d'avril prochain, est-il précisé.

«Nous avons pris la décision difficile, mais nécessaire, de moderniser nos opérations par câble et satellite en offrant des forfaits généreux aux personnes qui nous ont aidé à bâtir Shaw», a déclaré le président du groupe, Jay Mehr.

Shaw Communications, groupe familial, avait mis fin en 2016 à ses activités de télévision en vendant 20 chaînes, dont Global Television, Food Network Canada ou encore History Television, au groupe Corus Entertainment pour 2,65 milliards de dollars.

L'entreprise établie à Calgary avait alors expliqué vouloir se recentrer sur ses activités de télécommunications mobiles, et en particulier «la fourniture aux particuliers et aux petites entreprises des services de communications à bande large à partir de ses infrastructures filaire, wifi et mobiles».