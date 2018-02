The Smashing Pumpkins en spectacle à Montréal cet été

Pour la première fois en près de 20 ans, Billy Corgan, Jimmy Chamberlin et James Iha des Smashing Pumpkins partiront en tournée ensemble cet été, a annoncé le groupe jeudi.

La formation américaine qui a connu ses heures de gloire durant les années 1990 avec des succès tels que «Bullet With Butterfly Wings», «1979» et «Tonight, Tonight» prendra d'assaut les routes de l'Amérique du Nord avec un premier spectacle présenté le 12 juillet à Glendale, en Arizona.

La tournée «Shiny And Oh So Bright» passera par le Centre Bell de Montréal le 7 août. Le lendemain, les Smashing Pumpkins sont attendus au Air Canada Centre de Toronto.

Les billets (de 62,50 $ à 171,50$) pour la soirée prévue dans la métropole seront en vente à compter du 23 février à 10 heures sur evenko.ca.

Fondé en 1988, le groupe sera complété sur scène par le guitariste Jeff Schroeder et le bassiste Jack Bates.