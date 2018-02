Tuerie en Floride: le FBI aurait été alerté il y a 5 mois

Le FBI avait été prévenu en septembre d’une éventuelle menace de tuerie dans une école à la suite d’un commentaire laissé sur YouTube par un usager portant le nom de Nikolas Cruz. Ce dernier est suspecté d’être le tireur ayant abattu 17 personnes, mercredi, dans une école secondaire de Parkland, en Floride.

CNN

«Je vais devenir l’auteur d’une tuerie dans une école [I’m going to be a professionnal school shooter]», avait alors écrit l’internaute en question, sans détour.

Les autorités américaines ont confirmé cette information en point de presse, jeudi matin.

«Il n’y avait pas d’autres détails accompagnant ce commentaire, ni sur le moment, l’endroit ou l’identité véritable de l’auteur du message», a-t-on pu apprendre.

Le FBI aurait fait des vérifications et mené des interrogatoires, mais n’aurait pas réussi à identifier la personne derrière ce commentaire.

C'est le blogueur vidéo Ben Bennight qui, après avoir lu ce court message, aurait immédiatement contacté les policiers de l’agence fédérale, a-t-il raconté à CNN. Il leur aurait envoyé une capture d’écran du commentaire inquiétant par courriel, avant de se rendre compte que l’adresse utilisée était invalide. Il dit qu’il aurait ensuite fait un suivi directement par téléphone. Le commentaire en question a été retiré du web depuis.

Le blogueur indique aussi que des agents du FBI sont entrés en contact avec lui et l’ont rencontré pour l’interroger à ce sujet. Il leur a dit qu’il ne savait rien à propos de cet internaute.