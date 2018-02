***Voyez ci-dessus l'intervention de Richard Martineau au Québec Matin***

Le fusil d’assaut utilisé dans la fusillade qui a fait 17 morts dans une école secondaire de Floride, mercredi, a été utilisé dans de nombreuses autres tueries aux États-Unis.

Dans sa chronique «Réveillez-vous», Richard Martineau dénonce le fait que cette arme militaire soit facilement accessible dans le pays de l’Oncle Sam.

«Je me répète, mais l’actualité se répète», lance d’emblée le commentateur, en énumérant le nombre de morts tombés sous les balles de cette arme militaire.

«Il a des chargeurs de 30 balles dans ce fusil qui voyagent trois fois plus vite que la vitesse du son. On a-tu besoin de ça pour chasser les écureuils et les lapins?», dénonce le chroniqueur.

«La NRA va dire que la constitution américaine protège le droit de porter des armes à feu. La constitution américaine a été adoptée en 1787. Sortez votre calculatrice. 2018 moins 1787, ça donne 231 ans.

À l’époque les armes à feu étaient des mousquets, une arme très rudimentaire, souligne-t-il.

«Comme le chasseur qui court après Bugs Bunny! Il avait une petit poche avec de la poudre et il mettait ça dans le mousquet, puis là il avait un bâton, il poussait la poudre et il mettait sa balle, et enfin il tirait. Boum!»

Richard Martineau, montre ainsi que les armes n’avaient rien à voir avec les armes modernes qui circulent actuellement aux États-Unis.

Il ajoute que le tireur, un ancien élève menaçant, amateur d'armes et apparemment «déséquilibré» aurait pu être détecté par du personnel compétent dans les écoles.

Selon le chroniqueur, il faut mieux cibler ces jeunes, parfois de véritables bombes à retardement.