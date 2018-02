Un entrepreneur se serait approprié plus d’un million de dollars

C'était leur fonds de retraite, un héritage ou leurs économies personnelles. TVA Nouvelles a été en mesure de recenser une vingtaine de personnes et de commerçants qui affirment avoir été floués par le Trifluvien Dave Dubé et son entreprise SJD Construction.

L’homme d’affaires croule sous les poursuites civiles et les mises en demeure.

«Il me doit 130 000$. Avec les intérêts, ça monte à 142 000$. C’est beaucoup d’argent. J’ai payé de l’impôt là-dessus. C’est donc plus de 200 000$ de gains que j’ai perdu», se désole Gaston Girard, un homme de 70 ans qui avait confiance en l’entrepreneur.

Comme à bien d’autres gens, Dave Dubé lui a promis un remboursement rapide et quelques milliers de dollars additionnels et des avantages en guise de remerciement.

«Il nous promettait des choses comme des terrains ou des chalets, mais dans le fond il ne possède strictement rien. La première fois, je lui ai prêté 45 mille dollars pour deux jours. Il disait avoir besoin d’argent rapidement pour obtenir un escompte chez l’un de ses fournisseurs. Je l’ai cru. Il m’a redemandé plus d’argent deux semaines plus tard et rendu à 95 000$, ses chèques ont commencé à rebondir », raconte Jean-Benoît Vivier.

Dave Dubé aurait floué des amis d’enfance, des collègues de travail et des gens de sa propre famille avec des histoires aussi crédibles les unes que les autres.

«Il a décidé de faire la grosse vie avec ses camions neufs, ses roulottes et sa grosse maison... payés avec l’argent des autres », rage son ex-associé qui risque aujourd’hui la faillite personnelle après avoir perdu un total de 90 000$.

Au total, Dubé se serait approprié plus d'un million de dollars. TVA Nouvelles a mis la main sur de nombreux documents judiciaires et fiscaux et vous présente à 18h le résultat d’une enquête de plusieurs semaines ayant point culminant à Niagara Falls.